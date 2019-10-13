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Harekattan rahatsız olan İsrail Kürtleri korumak için YPG'ye silah verecek

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü harekattan rahatsız olan İsrail, YPG'ye silah yardımında bulunacak.

TSK, Barış Pınarı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken birçok ülke Türkiye'ye karşı tavır aldı. Harekata tepki gösteren ülkelerin arasında İsrail de var. İsrailli bir yetkilinin yaptığı açıklamada YPG'ye silah yardımında bulunacaklarını açıkladı.

"Kürtleri kendi kaderine terk etti"

İsrailli üst düzey bir yetkili Independent Arapça'dan Emced-es Said'e yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki birliklerini geri çekme, "Kürtleri kendi kaderine terk etme" ve İran ile müzakere etme planlarının ardından İsrail'in şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"Kürtleri korumak için YPG'ye silah sağlarız"

"İsrail'in gerektiğinde Kürtleri Türkiye'ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını" da öne süren yetkili "Kürtlere yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail'in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini" söyledi.

"Endişeliyiz"

Yetkili, "İsrail'in, Suriye savaşı sırasında IŞİD ile çatışan ve onları mağlup eden Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere yönelik desteğin kaldırılması konusunda endişeli olduğunu" söyleyerek, güvenlik alanında İsrail'in Kürtlerle koordinasyonu bulunduğunu ve ilişkilerin çok iyi olduğunu savundu.

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