HABER /  GÜNCEL

Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukat Eren Keskin'e ayar

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyon sosyal medyanın da gündemindeki en önemli konuların başında geliyor. Gazeteci Nedim Şener, CNN Türk canlı yayınında kendisine sosyal medya üzerinden Kürt düşmanı diyen, avukat Eren Keskin'e yanıt verdi.

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusunu işgal eden terör örgütü YPG'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı konuşuldu.

Programın konuklarında gazeteci Nedim Şener, sosyal medyadan kendisini Kürt düşmanlığı ile itham eden HDP ve PKK'ya yakınlığı ile bilinen avukat Eren Keskin'e gereken yanıtı verdi:

Sen nasıl bir ş...sizsin

Sen nasıl bir ş...sizsin ki Eren Keskin, beni Kürt düşmanı ilan edebiliyorsun. Ben masum insanları, belki senin de canını yakacak PKK'lılardan bahsediyorum, Demirtaş soy isimli soytarının çoluk çocuğu katledeceğinden bahsediyorum, sen ban Kürt düşmanı diyorsun, alçak."

İlgili Haberler
Suriye Milli Ordusu köylüler tarafından sevinçle karşılandı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den net mesaj: Suriye'yi terk etsinler Suriye Milli Ordusu Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı şehitleri gözyaşları eşliğinde son yolculuğa uğurlandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor! İşte dakika dakika son gelişmeler
Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal açıklamasına Fuat Oktay'dan cevap
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal Barış Pınarı açıklaması
Almanya'dan skandal Barış Pınarı Operasyonu kararı!
Amerikan Başkanı Donald Trump: Umarım çekilirler çünkü yenmek zor
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara İstanbul hızlı tren fiyatları kaç para TCDD güncel fiyatları
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 480 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Yangın ihbarına gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Nedim Şener'den HDP'li Nursel Aydoğan'a kapak gibi yanıt
Abiy Ahmet kimdir nereli Nobel Barış Ödülü'nü aldı
Yorumlar 6 yorum