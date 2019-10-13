HABER /  GÜNCEL

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal açıklamasına Fuat Oktay'dan cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelede Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yaptığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. 

Akıncı'nın açıklaması talihsiz bir açıklama

Akıncı’nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır."

İlgili Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal Barış Pınarı açıklaması Almanya'dan skandal Barış Pınarı Operasyonu kararı! Amerikan Başkanı Donald Trump: Umarım çekilirler çünkü yenmek zor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ünlüler 'Barış Pınarı Harekatı' için Mehmetçik'e destek verdi Tarkan sessizliğini bozdu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal Barış Pınarı açıklaması
Almanya'dan skandal Barış Pınarı Operasyonu kararı!
Amerikan Başkanı Donald Trump: Umarım çekilirler çünkü yenmek zor
Nedim Şener'den HDP'li Nursel Aydoğan'a kapak gibi yanıt
Buket Aydın'la Fatih Altaylı arasında kıyafet atışması
O partiler 'Biz Türkiye'yiz' sloganına destek verdiler
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 480 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Yangın ihbarına gitti! Hayatının şokunu yaşadı
TGRT Haber ekibi ateş altında kaldı: 'Oğlum vuruyorlar bizi'
İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin
2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman başlangıç tarihi
Yorumlar 6 yorum