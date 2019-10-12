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Nedim Şener'den HDP'li Nursel Aydoğan'a kapak gibi yanıt

Gazeteci Nedim Şener, HDP Milletvekili Nursel Aydoğan ile Twitter'dan girdiği tartışmada verdiği cevaplarla yine herkesin takdirini kazandı.

Gazeteci Nedim Şener, Barış Pınarı Harekatı devam ederken "Birileri bu bebek katilinin heykelini dikecekti değil mi?" diye Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaştı.

Nedim Şener paylaştığı bu fotoğrafla şu an cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'a mesaj gönderdi. Demirtaş hendek ve çukur operasyonlarının yapıldığı dönemde, "Biz önder APO'nun heykelini" dikeceğiz" demişti.

Şener'in bu paylaşımına HDP'li Nursel Aydoğan'dan cevap geldi. HDP'li isim Nedim Şener'in paylaşımına şu karşılığı verdi;

''Nedim Bey birilerinden kimi kasdettiğiniz anlaşılıyor.Dikermi dikemez mi onun için bir şey söyleyemem ama Cumhuriyet kurulduğundan beri yapılan yüzlerce harekattan biride bu.Ama sorun olduğu yerde duruyor.Çözülmezse bir yüzyıl daha devam eder.Gerçeklik bu.''

Gazeteci Şener'den ise yanıt gecikmedi. Şener,"#BarisPinariHarekati başarıyla bitip, terör örgütü PKK’nın vesayetinden HDP de kurtulup, özgürleşince, herkesin sorunu görev yaptığınız TBMM’de konuşulur, yoksa partinizin yeri de tarihin çöplüğüdür" ifadelerini kullandı.

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