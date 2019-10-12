HABER /  SPOR

UEFA, Milli Takım'ın gol sevincini hazmedemedi

UEFA, A Milli Takımımızın Arnavutluk maçında attığı golün ardından yaptığı gol sevincini inceliyor.

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede golün ardından oyuncularımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize gönderdiği selam, UEFA'da inceleniyor.

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, kendisine ulaşan İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuştu ve, bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığını inceleyeceğini söyledi.

'Provokasyon olabilir'

Philip Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: SPORX

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli sporcu İbrahim Çolak'tan tarihi başarı
Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine taziye
İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin
MSB fotoğraf paylaştı! Komandolar Rasulayn’da!
MSB açıkladı! 459 terörist etkisiz hale getirildi
Yüz nakli operasyonuyla tanınmıştı! Tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB'ye ve Arap Birliği'ne tepki
Konya'da korkunç olay! Toprağa gömülü halde bulundu
TSK'ya zalim diyen Saadet Partili Metin Dalgalı tutuklandı
Akdeniz'de korkutan deprem! Şiddeti belli oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ'lı tutuklular açıklaması
Muazzez Ersoy çocuğu var mu oğlu Erdem'in babası kim?
Yorumlar 22 yorum