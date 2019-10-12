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Konya'da korkunç olay! Toprağa gömülü halde bulundu

Anadolu Ajansı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 4-5 ay önce gömüldüğü üzerinde duruluyor.

İlçenin Nasuhpınar mevkisindeki boş arazide bir avcının, toprağa gömülü cesedi fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iç çamaşırıyla toprağa gömülü haldeki cesedin yanında da kıyafetlerinin gömüldüğünü belirledi. 

Cesedin 4-5 ay önce toprağa gömüldüğü ve yaban hayvanları tarafından toprağın açılması sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Yaban hayvanlarının bir kısımını parçaladığı cesedin kimlik tespitine yönelik polisin başlattığı çalışma sürüyor.

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