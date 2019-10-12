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Hava savunma sistemi HİSAR-A'da seri üretime geçiliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili "Seri üretime geçiliyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek olan HİSAR-A projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, projenin atışlı testlerinin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Aksaray Atış Alanı'nda Aselsan ve Roketsan tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin maksimum menzil ve irtifada etkinliği yüksek hızlı hedef uçağın başarılı bir şekilde imhasıyla test edildi. Atışlı test kapsamında, sistem üzerindeki radar ile hedef tespit ve takip edildi, komuta kontrol sisteminden angajman başlatılarak, atış kontrol sistemiyle en uygun zamanda füze otomatik olarak ateşlendi. Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tarafından sağlanan veriyle füze hedefe güdülerek, terminal safhada arayıcı başlık ile hedefe yaklaştı. Füze harp başlığının patlatılmasıyla hedefi isabetli bir şekilde vurdu.

Atışlı testte kullanılan yüksek etkinlik kabiliyetine sahip harp başlığının HİSAR projeleri kapsamında Tübitak Sage tarafından geliştirildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan HİSAR projelerinde bu atış faaliyeti ile sistem başarımı kanıtlandı. Ülkemizin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen sistemlerin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor.

Aselsan ve Roketsan, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma sistemi HİSAR'ın envantere alınması ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılaması için 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor."

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