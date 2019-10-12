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Metin Feyzioğlu'ndan Batı dünyasına iki yüzlü tepkisi

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 'Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere yapılan saldırıya dünya kamuoyu ve medyasının sessiz kalmasına tepki göstererek, "Bir Amerikalı, Alman veya Fransız gazetecinin başına gelse, kendi gazetecilerini hedef alsalar dünyayı yerinden oynatırlar, bunlar iki yüzlülük"  dedi.

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya dün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci yaralandı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu dünya medyası ve kamuoyundan saldırıya tepki gelmemesine tepki gösterdi. Dünyanın neresinde olursa olsun, gazetecilere teröristler veya başka bir devlet saldırırsa yer yerinden oynadığını ifade eden Feyzioğlu, "Bizim orada Türk gazetecilerin üzerine keskin nişancı ateşi açılıyor, havan topu canlı yayına başladığında atılıyor. Tık yok bu iki yüzlülüktür. Biz oradaki kahramanlığı sizin aracılığınızla gördük  ve oradaki yabancı gazetecileri de gördük. İçeride bir yerde oturuyorlar soruyor ve DHA'daki arkadaşım diyor ki 'sesleri duydunuz mu, saldırıyı gördünüz mü?', 'bir ses oldu' diyor. Havai fişek mi atılıyor orada, besbelli gazetecilerin üzerine havan topu atılıyor ama umurunda bile değil. Onu anlatmaya gelmemiş çünkü o. Türk askerinin orada 'sivillere zarar verdiğini' anlatacak ama malzeme bulamıyor. İçeride boş oturuyor. Yazsana kendi gazetene oradaki gazetecilerin doğrudan doğruya hedef olduğunu" diye tepkisini dile getirdi. 

Kendi gazetecilerine olsa dünyayı ayağa kaldırdı

Feyzioğlu, bir Amerikalı, Alman ve Fransız gazetecinin başına böyle bir saldırının gelmesi halinde o ülkelerin dünyayı yerinden oynatacağını belirterek, şunları söyledi: 

"Keskin nişancılar, havan topçuları kendi gazetecilerini hedef alsalar dünyayı yerinden oynatırlar. Bunlar ikiyüzlülük gerçekten ve ikiyüzlülükleri dünya kamuoyunun yüzünü vurmak lazım. Gazetecilerin örgütlerinin yüzüne de vurmak lazım. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü var değil mi hepsini göreve bekliyorum. Türkiye'ye hakaret eden gazeteci de, gerçeği anlatan gazeteci değil mi? Gazeteci olmanın sizin gözünüzde ölçütü Türkiye'yi küçük düşüren yalan haber yapmak mı? Biz de meslek örgütü olarak bunun gereğini yapacağız ne yapacağız bu bahsettiğimiz kuruluşlara sizin görüntülerinizi gönderip ne diyorsunuz, niye sessizsiniz  diye ayna tutacağız"

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