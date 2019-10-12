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Iraklı modacı teröristler için Papa’dan dua istedi!

Iraklı modacı Şanaz Cemal, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’tan terör örgütü YPG için dua etmesini istedi. Cemal, Papa'nın kendisine "mesajını ileteceğim" dediğini aktardı.

Kuzey Irak’taki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan bir heyet, Vatikan'ı ziyaret etti. Heyetle beraber Vatikan'a giden modacı Şanaz Cemal de Papa Franciscus için hazırladığı şalı kendisine hediye etti.

Papa'dan teröristler için dua etmesini istedi

Cemal, “Kendisi için hazırladığım el işlemeli şalı boynına taktım. O kısa görüşmede Kürtlerin devlet sahibi olması için destek sağlamasını istedim. Ayrıca Rojava'ya (Suriye’deki teröristlerin işgal ettiği bölge) yönelik saldırıların durması için elinden geleni yapmasını talep ettim. O da karşılığında elimi sıkarak ‘Mesajını ileteceğim' dedi.” diye konuştu.

Süleymaniyeli Şanaz Cemal’in Papa’ya armağan ettiği şalın 8 ay boyunca elle dikilerek hazırlandığı öğrenildi. Şalın üzerinde Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yaşayan tüm din ve inançlara ait kutsal semboller bulunuyor.

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