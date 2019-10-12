Ahmedinejad'dan Barış Pınarı Harekatı'na protesto! Etkinliğe gelmeyecekmiş

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'yi protesto ettiğini ve Türkiye'deki bir etkinliğe gelmeyeceğini söyledi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için geçtiğimiz çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

Harekatta Türk ordusu YPG'li teröristleri bir bir temizlerken, teröristlere destek verenler de Türkiye'ye tepki gösteriyor. Onlardan biri de İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad oldu.

"Etkinliğe katılmayacağım''

İstanbul'da önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir etkinliğe katılması beklenen Ahmedinejad, ofisinden bir açıklama yaparak ziyareti ertelediğini duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: