Resulayn bölgesi kontrol altına alındı! İşte kritik bölgeden fotoğraflar
Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı.
Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ediyor.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı.
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Suriye Milli Ordusu askeri, "Allah'ın yardımıyla Suriye Milli Ordusuna ait Hamza Tugayı asker grubu Rasüleyn'a girdi" dedi.
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Harekatta şimdiye kadar öldürülen terörist sayısı 415. Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’a sabah saatlerinde yine obüslerle atış yapıldı. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi.
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