Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve sakıncalı 1211 ürünün listesini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan son tahlillerde 618 firma 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi. Sakıncalı ve aykırı üretilen ürün listesi bakanlığı sitesinde yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2012 yılından bu yana yapılan incelemeler sonucunda ise 1283 firma ve 2816 üründe taklit ve tağşiş olduğu ortaya çıktı.

Alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığı bakanlık tarafından belirlendi.

Konuyla ilgili tağşiş ve taklit yapan firmalarla ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunuyor.

Tağşiş nedir ?

Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi hâline denir. Tağşiş yapılan gıdalar; et ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, alkollü ve alkolsüz içecekler, çikolatalar, enerji içecekler, kahveler, ballar, şekerli mamüller, baharatlar şeklindedir.

Gıda ürünlerinde tağşiş nasıl yapılır ?

-Gıdada bulunmasına izin verilen miktardan fazla katkı maddesi kullanılması

-Kaliteli ürünlerin maliyeti düşürecek şekilde daha az kaliteli ürünler ile karıştırılarak satışa sunulması

-Gıdalarda boya maddelerinin kullanılarak gıdanın daha değerli olarak gösterilmesi

-Su oranının üründe bulunması gereken değerden daha fazla olması

-Gıdada birbirine ikame edebilecek maddelerin kullanılması

-Gıdada kullanılması gereken maddelerin kullanılmaması veya daha az miktarda kullanılması yer alır.