Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn bölgesi kontrol altına alındı

Harekatın 4. günü yine yoğun bombardımanla başladı. Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getiririlen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı ise 415 oldu. Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik sabah saatlerinden itibaren obüs atışları arttı.

Rasulayn bölgesi kontrol altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Tel Abyad'da askeri araç yoğunluğu arttı

Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan Tel Abyad sınırında askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi.

ABD ordusu unsurlarının Kamışlı'da devriye yapması

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal ettiği Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti.Ancak dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı'ya gelerek devriye yaptı.





Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde de sürerken, Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Öğleden sonra hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen iki helikopterin, terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab üzerinde uçuş yaptığı görüldü. Bir süre havada tur atan helikopterlerin, daha sonra terör örgütünün kontrolündeki bölgenin iç kesimlerine doğru uçarak gözden kaybolduğu görüldü.





“Bugün uluslararası önem taşıyan bir yolu kestik''

Suriye Milli Ordusu'na bağlı Ahrar El Şarkiyye grubu, Terör örgütü YPG/PKK’nın mühimmat naklettikleri ve kullandıkları önemli bir yolu kontrol altına aldı. Suriye Milli Ordusu’ndan bir kişi, “Bugün uluslararası önem taşıyan bir yolu kestik. Böylece terör örgütü mensupları bu yolu kullanamayacak ve mühimmat sağlayamayacaklar” dedi.





Sanayi bölgesinden görüntüler yayınlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Milli Ordu Kuvvetleri Rasulayn'in doğusundaki Sanayi mahallesini terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu’nun YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirdiği Sanayi bölgesinden görüntüler yayınladı.

M4 kara yoluna ulaşıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı. Şu ana kadar toplamda 14 köy alındı. M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.

Yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta

Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı."





8 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi yaralandı.





Resulayn bombardımana tutuldu

Harekatın 4. günü yine yoğun bombardımanla başladı. Televizyonlar canlı yayındayken Reuters haber ajansı, Resulayn'a yapılan bombardımanı anbean aktardı.





Tel Abyad tarafına geçiş yapıldı

Harekat kapsamında TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Lastik ve mazot yaktılar

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü. Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.