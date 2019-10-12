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İşte 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Anadolu Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 7. haftası, ikinci gününde 7 karşılaşmayla devam etti. Gecenin sürpriz sonucuna Çekya imza attı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı. H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 18 puana ulaştı ve liderliğini devam ettirdi.
 
Gruptaki bir diğer maçta İzlanda ile deplasmanda karşılaşan Fransa, 1-0 galip gelerek puanını 18'e çıkardı, İzlanda ise 12 puanda kaldı.
 
A Grubu mücadelesinde İngiltere, konuk olduğu Çekya'ya 2-1 yenilerek gruplardaki ilk yenilgisini aldı. Elemelerin 7. haftası, yarın D,F ve J gruplarında oynanacak 8 maçla devam edecek.
 
Sonuçlar şöyle:
A Grubu
Karadağ-Bulgaristan: 0-0
Çekya-İngiltere: 2-1
 
B Grubu
Portekiz-Lüksemburg: 3-0
Ukrayna-Litvanya: 2-0
 
H Grubu
Türkiye-Arnavutluk: 1-0
İzlanda-Fransa: 0-1
Andorra-Moldova: 1-0

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