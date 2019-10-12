Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında son durumu sahada inceledi

Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ve Kuvvet Komutanları, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne son durumu sahada inceledi.

Son dakika gelen bilgisine göre; Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ve Kuvvet Komutanları, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne son durumu sahada inceledi.

'Bir kez daha başaracağız'

Milli Savunma Bakanı Akar: "Harekatla ilgili vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız."

Akar: "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor."

Ayrıntılar gelecek...