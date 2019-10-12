HABER /  FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım 1 yıl sonra Fenerbahçe Stadı'nda maç izledi

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki Türkiye - Arnavutluk karşılaşmasını izledi.

A Milli Türkiye Futbol takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kendi sahasında Arnavutluk'u 1-0 yendi.Grubun diğer maçında Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 yendi. A Milliler bu galibiyetle 18 puana ulaşarak Fransa ile ilk 2 sırayı paylaştı. İzlanda ise 12 puanla 3. sırada yer aldı.

Bir yıl sonra statta
Maçı Aziz Yıldırım tribünlerden takip etti. Yıldırım, başkanlık görevi sona erdikten bir yıl sonra ilk defa Fenerbahçe Stadı'na gelerek maç izledi. Yıldırım'a teknik direktör Ümit Özat ve eski Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu da eşlik etti.



Uğur Dündar'dan paylaşım
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Uğur Dündar da maçın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Başkan Aziz Yıldırım'la, muhteşem eserlerinden biri olan Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda buluşup, millilerimizin Arnavutluk karşısında galip gelmelerinin sevincini yaşadık...''

Yürek burkan kare
Özellikle Aziz Yıldırım'ın arkası dönük olan fotoğrafına sosyal medyadan çok yorum geldi. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bırakıp güzel bir şekilde veda etmesi gerektiğini düşünen taraftarlar bu kareyi görmemezlikten gelemedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Donald Trump'tan yeni tehdit Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa
Buket Aydın sınırdaki pozu olay oldu CHP'li Bekaroğlu'nun tepkisine sunucudan jet yanıt
Rusya'dan BMGK'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısına veto
Barış Pınarı Harekatı'nda stratejik yola ulaşıldı! Bakın kaç terörist öldürüldü?
Şenol Güneş terör sevicilere ağzının payını verdi: İnşallah o kan içerisinde boğulsunlar
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt! Misliyle karşılık verilecek
ÖNCEKİ HABERLER
YPG'li teröristlerin kabusu Barış Pınarı Harekatı için JÖH ve PÖH'ler sahaya iniyor
Reja: Türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık
Suruç'tan bir acı haber daha! Sivil şehit sayısı 3'e yükseldi
Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü
Fransa İzlanda'yı tek golle geçti
2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman başlangıç tarihi
Yorumlar