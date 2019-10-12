Aziz Yıldırım 1 yıl sonra Fenerbahçe Stadı'nda maç izledi

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki Türkiye - Arnavutluk karşılaşmasını izledi.

A Milli Türkiye Futbol takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kendi sahasında Arnavutluk'u 1-0 yendi.Grubun diğer maçında Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 yendi. A Milliler bu galibiyetle 18 puana ulaşarak Fransa ile ilk 2 sırayı paylaştı. İzlanda ise 12 puanla 3. sırada yer aldı.

Bir yıl sonra statta

Maçı Aziz Yıldırım tribünlerden takip etti. Yıldırım, başkanlık görevi sona erdikten bir yıl sonra ilk defa Fenerbahçe Stadı'na gelerek maç izledi. Yıldırım'a teknik direktör Ümit Özat ve eski Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu da eşlik etti.





Uğur Dündar'dan paylaşım

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Uğur Dündar da maçın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Başkan Aziz Yıldırım'la, muhteşem eserlerinden biri olan Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda buluşup, millilerimizin Arnavutluk karşısında galip gelmelerinin sevincini yaşadık...''

Yürek burkan kare

Özellikle Aziz Yıldırım'ın arkası dönük olan fotoğrafına sosyal medyadan çok yorum geldi. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bırakıp güzel bir şekilde veda etmesi gerektiğini düşünen taraftarlar bu kareyi görmemezlikten gelemedi.