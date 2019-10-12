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Buket Aydın sınırdaki pozu olay oldu CHP'li Bekaroğlu'nun tepkisine sunucudan jet yanıt

Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden sunucu Buket Aydın'ı verdiği poz sosyal medyada olay oldu. CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun "Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz?" ifadelerine Aydın'dan jet yanıt geldi.

Sunucu Buket Aydın, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti. Buket Aydın o anların fotoğrafını, "Saldırsanız da buradayız" notuyla yayınladı.

Sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Buket Aydın'ın o pozunu sert sözlerle eleştirdi. Bekaroğlu yayınladığı mesajda, "Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Buket Aydın'dan jet yanıt

Bekaroğlu'nun eleştirilerine tepki gösteren Buket Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ailemizi geride bırakıp canımızı hiçe sayıp her türlü riski alıp Akçakale’den tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışırken terör örgütünün hedefi olmak bizi şaşırtmıyor da sizlerin hedefi olmak çok şaşırtıyor doğrusu @MBekaroglu" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Teröristler daha sonra restorana ateş açmıştı. Basın mensuplarının yayın yapmasını istemeyen teröristler sürekli bölgeye taciz ateşi açmıştı.

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