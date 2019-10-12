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Burak Yılmaz: Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez

İhlas Haber Ajansı

Burak Yılmaz, "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Ancak biz onlarla beraberiz ve dualarımız onlarla" dedi.

2020 Avrupa Kupası Elemeleri’nde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası karma alanda Milli futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. 

Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, hiçbir galibiyetin şehitlerimizin acısını dindirmeyeceğini ifade ederek, "Bazı maçlar var, biz bu maçları bu aralar çok oynuyoruz. Tamamen sonuca odaklı maçlar. Biz bugün 1-0'lık skorla istediğimizi aldık. Fransa maçında da inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılmak için gerekli olan puan ya da puanları alacağız. Şehitlerimiz var. Çok çok üzüntülüyüz. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. O da çok üzüntülüydü. Aynı zamanda bizim aldığımız galibiyetten dolayı da biraz nefes almıştık. Tabi bu hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Ancak biz onlarla beraberiz ve dualarımız onlarla" diye konuştu.

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