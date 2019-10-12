Anadolu Efes Alba Berlin'i uzatmada tek sayı farkla yıktı

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague ikinci hafta maçında evinde Alman temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmaya giden maçta 106-105 yendi.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague ikinci hafta maçında evinde Alman temsilcisi ALBA Berlin'i normal süresi 95-95 biten mücadelede uzatma sonunda 106-105 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu galibiyetle Euroleague'deki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin oldu. Sakatlığı düzelen ve bu sezon ilk maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu müsabakada, 30 dakika 6 saniye süre alırken 26 sayı 5 asistlik performans sergiledi ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 3'üncü haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Olegs Latisevs (Letonya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Jordi Aliaga (İspanya)

ANADOLU EFES: Micic 23, Anderson 2, Tolga Geçim, Dunston 18, Peters 14, Larkin 26, Singleton 2, Doğuş Balbay 5, Buğrahan Tuncer, Pleiss 16, Simon

ALBA BERLIN: Hermannsson 4, Giedraitis 21, Mattisseck 8, Sikma 15, Nnoko 10, Siva 10, Mason 2, Giffey 13, Schneider 4, Ogbe 4, Cavanaugh 14

1'İNCİ PERİYOT: 27-25

DEVRE: 43-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-72

NORMAL SÜRE: 95-95

5 FAULLE ÇIKAN: 44.25 Sikma (ALBA Berlin)