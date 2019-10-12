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Çanakkale'de otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde öldü

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, yol kenarında otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Talihsiz kadınlar Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Karabiga beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek üzere yol kenarında otobüs bekleyen Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a, M.C.Ö. yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil çarptı. Otomobil takla atarak tarlaya uçarken, talihsiz kadınlar ise çevreye savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz 3 kadının cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü M.C.Ö. ile otomobildeki  bir kişi gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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