Erdoğan: Asla geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki terör noktalarına yönelik operasyonunda kesinlikle geri adım atmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan dünyaya Barış Pınarı Harekatıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, geri adım atılmayacağını söyledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Küresel ve bölgesel işbirlikleri toplumların geleceklerinin şekillendirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye barış ve refah amaçlı işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda itina gösteren bir ülkedir. Eskiden beri burada birlikte olduğumuz parlamento heyetlerinin yer aldığı coğrafya ise özel önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. İnsanlığın en önemli medeniyet mirasları bu coğrafyada doğmuş, gelişmiş dünyaya yayılmıştır. Bu kadim coğrafyanın huzurunu güvenliğini esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzun zamandır bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlamak zorunda kalmıştır. Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir. Bu kötü gidişatı durdurmak ve eski parlak günlerimizi ihya etmek bizlerin elindedir. Sahip olduğumuz ortak medeniyet birikimini yeniden insanlığın kutup yıldızı haline getirebiliriz. Bunun için yapmamız gereken ilk adım her alanda özellikle coğrafyamızın üzerine bir utanç damgası gibi vurulmaya çalışan terör konusunda fikir birliğine varmaktır. Meclis başkanları konferansının bu doğrultuda önemli bir inisiyatif olduğuna inanıyorum.

Terör yüzyılımızın vebasıdır. Gerek ülkelerin kendi içinde gerekse uluslararası alanda pek çok düşmanlık terör kılıfı altında hayata geçirilmekte, pek çok sorun yine terör kılıfı altında gizlenmektedir. Özellikle coğrafyamızdaki yıkımların zulümlerin çoğu ülkeler arasındaki savaşlar veya toplumlar arasındaki mücadelelerle değil terör yoluyla ortaya çıkmıştır.

Yaklaşık 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz. Farklı isimler altında faaliyet gösteren ama hepsinin de amacı ülkemizin birliği beraberliği huzuru refahı olan terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Açık konuşmak gerekirse bu örgütlerin arkasında Türkiye ile yüz yüze hesaplaşmayı göze alamayan güçler daima olmuştur bugün de vardır. Sınırımız dışında eğitilen, donatılan teröristler buldukları her fırsatta vatandaşlarımızın huzurunu devletimizin bütünlüğünü tehdit eden kanlı eylemler gerçekleştiriyor.

Biz Suriye'yi bölmeye değil orada yaşayanların hukukunu korumak için orada yer almış bulunuyoruz. Şu anda koalisyon güçlerinin böyle derdi yok. Diğerlerinin böyle bir derdi yok ama bizim böyle bir derdimiz var. Biz oradan sürekli tehdit alıyoruz. Bizim Suriye'ye sınırımız var ama diğerlerinin sınırı mı var? İşte bugün yine havan toplarının atışıyla bir yaşındaki bir çocuk öldü. Yine bunun yanında ona yakın insanımız öldü. Biz bunu ne zamana kadar bekleyeceğiz? Bekleyemeyiz! Biz Türkiye olarak 910 kilometre sınırı olan Suriye'nin bile kabul etmediği bu adamı biz asla durdurmayacağız. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Sağdan soldan tehditler geliyor. Trump'a da söyledim diğerlerine de söyledim. Durdurmadınız biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Geri adım atmayacağız. Teröristlerin tamamıyla 32 kilometrelik sınırdan daha güneye gidene kadar bu mücadeleyi sürdereceğiz. Biz bu bölgeyi güvenli bölge ilan ettik. Kim için Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli için. Biz bunların hukukunu koruyoruz. Bu ülkelerden hangisi ne kadar Suriyeliye bakıyorlar."