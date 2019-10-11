Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Manisa'da şehit ailesinin yanında açıklamalarda bulundu. Albayrak, Türkiye'nin terör konusunda dünyada en çok bedel ödeyen ülkelerin başında geldiğine dikkat çekerek, ''kesinlikle taviz verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, tüm terör örgütleri ile mücadele edildiğini belirtti ve kesinlikle taviz verilmeyeceğini söyledi.

Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Dünyada en çok kayıp veren ülkelerden biri olarak, en çok bedel ödeyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyecek. Artık Türkiye birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor.

"Cesaretleri dört dörtlük"

Bazıları modern tarihi okumaktan geçmiş tarihi pek bilmiyorlar. Son 10 yıla değil son 1000 yıla bakmak gerekiyor. Bir anne ve baba için çok büyük bir acı. Bugün terörle mücadele tarifsiz bir acıya şahitlik ettiğimiz cenazede bulunduk. Pırlanta gibi Cihan Güneş kardeşimizin yanında 4 tane de gazimiz var. Cesaretleri metanetleri dört dörtlük. Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak 9 aylık masum Muhammet bebek başta olmak üzere, sivil yerleşim bölgelerine bombalar attığını tüm dünya artık görüyor. Terör ve terörle mücadele noktasında on yıllardır bugün için belki hazırlanan bu planı Allah'ın izniyle bu millet, bu devlet ve bu ordumuz paramparça edecek.Bu planı; bu ordu, bu millet ile terör yapılanması paramparça edilecek.

"Sapasağlam ayakta duracak"

Ama siyaset eliyle ama güvenlik ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı yekvücut şekilde, sapasağlam ve dimdik durduğumuz, millet olarak kenetlendiğimiz sürece bin yıldır olduğu gibi bütün bu rüzgarlar da aynı kayadan nasıl yel alır öyle yel alıp geçecek. Bu coğrafyada bin yıldır olduğu gibi binlerce yıl daha bu ülke ve bu millet sapasağlam güçlü bir şekilde ayakta duracak. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum.