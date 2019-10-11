HABER /  YEREL

Helal olsun! Gönüllü askerlik için dilekçe verdi

İhlas Haber Ajansı

TOKAT'ta genç kadın Barış Pınarı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için başlattığı operasyona devam ederken, operasyona katılmak isteyenler gönüllü askerlik başvurusu yapıyor. Tokat’ta tarih öğretmenliği mezunu Büşra Banacan (24) askerlik şubesine giderek dilekçe verdi.

Askerlik Şubesi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Banacan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gönüllü başvuru yaptığını ifade ederek, “Bayanım belki alınmayacağım ama sonuçta ben vatanperver bir insanım. Ziya Gökalp’ın dediği gibi "Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan” yani demek istiyor ki gidebildiğiniz her yer eğer orada kanayan bir yara varsa, Türkler için önem arz ediyorsa sizindir. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız. Ben tarihçiyim, sürekli bu bilgilerle yoğruldum. Ondan dolayı vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum. Yastığa başımı koyduğumda Mehmetçikleri düşünüyorum. Bende vatanım için bu şekilde fedakarlık gösterebileceğimi düşündüm. Çok seviyorum Türkiye'yi, elimden ne geliyorsa Mehmetçik için Türkiye için her şeyi yaparım” diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pentagon: Türkiye operasyonu durdursun
Stoltenberg: Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması söz konusu değil!
Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Şüphemiz yok
Dışişleri Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
İlahiyatçı İhsan Eliaçık'ın Fetih suresiyle ilgili sözleri olay oldu
Barış Pınarı Harekatı'ndaki şehit sayısı ve isimleri! Yeni haber geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandası 3 gözaltı
Süleyman Soylu: Ülkemize 'işgalci' nitelemesi yapan 121 kişi gözaltında
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray’a gözdağı! Sahaya dökeceğiz
İstanbul'da hasta yakını dehşet saçtı! İşte o anlar
Alev alev yandı! Vatandaşlar sokağa döküldü
182 randevu alma ücretli hastane randevu hattı mi kaç para
Yorumlar 1 yorum