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Barış Pınarı Harekatı'ndaki şehit sayısı ve isimleri! Yeni haber geldi

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SURİYE'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit haberleri geliyor. Tel Rıfat'ta 3 askerimiz şehit oldu 3 askerimiz yaralı.

Şehitlere ilişkin ilk açıklama Gaziantep Valiliği'nden, ikinci açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Harekatın üçüncü gününde Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından hava saldırısı düzenlendi. 

Saldırıda yaralanan askerler Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ve  Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son açıklamada ise 1 askerin daha şehit olduğu duyuruldu. 3 askerimiz de yaralı. 

barış pınarı harekatı

Tel Rıfat'taki saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli olurken, acı haberleri ailelerine ulaştı.

Maraş şehidi : Evli ve 2 çocuk babası

Kahraman Maraş şehidinin isminin Hacı Bebek. Göksun ilçesindeki ailesine acı haberi ulaşan 44 yaşındaki Hacı Bebek, TSK'da Uzman Çavuş olarak görev yapıyordu. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 


Baba ocağına Türk bayrağı asılan şehidin cenazesi yarın memleketinde toprağa verilecek.

Bilecik şehidi : Bekçi olarak çalışıyordu

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in memleketi Bilecik'e de şehit ateşi düştü. Aslen Diyarbakır Ergani’li olan ailenin Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Evde yalnız olan anne Nezahat Bilgin’e oğlunun şehit haberini Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi.

Baba Mustafa Bilgi’nin İstanbul’da bekçi olarak çalıştığı, şehadet haberi üzerine Bozüyük ilçesine hareket ettiği öğrenildi. 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi İkbak Apartmanında oturan ailenin hem evinin balkonuna hem de ilçedeki tüm evlere Türk bayrağı asıldı.

Şehidin hayatını kaybettiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.


Konya şehidi nişanlıydı
Şehitlerde Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in acı haberi Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaşayan baba Recep ve anne Necla Mermer'e yetkililer tarafından verildi. Şehit Yunus Mermer’in 2018 yılında göreve başladığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.

Son paylaşımı : Ölümün yaklaştığını bile bile...
Şehit Yunus Mermer'in sosyal medya üzerinden paylaştığı "ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" paylaşımı ise yürek burktu. Şehidin cenazesinin Konya’da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

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