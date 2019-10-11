HABER /  GÜNCEL

Ayn El Arab'daki terör hedefleri top atışları ile vuruldu

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde, Suruç'a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı.

Öğleden sonra başlayan ve belirli aralıklarla yapılan top atışları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Hedefler top atışıyla vuruldu

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, bugün sabah saatlerinde, Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlu obüslerle Resulayn ve Tel Abyad'daki terör hedefleri vurulurken, gün içinde de Suruç'a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Altay tankı için tarih verildi! TSK harp sahasında kullanacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Ağar bomba tweetleri paylaştı! Onları vuramadı diye yüzüne tükürmüş
YPG'nin sözde üst yönetim kadrosundan 7'si öldürüldü!
CİMER'e Barış Pınarı Harekatı sonrası mesaj yağdı! Fahrettin Altun paylaştı
Berat Albayrak'tan açıklama: Ağustos’ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik
Bulgaristan Başbakanı'ndan bomba açıklama! Ben Erdoğan'ın yanındayım
Enver Cenk Şahin 'Barış Pınarı Harekâtı' paylaşımı yaptı Almanlar rahatsız oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: AB bu şantajı kabul edemez
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?
Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali oldu
Resmi tatiller 2020 hangi günler resmi tatiller kaç gün?
STK'lardan harekata destek: Bu haklı duruş arkasındayız
Cuma vakti okunacak dilek duası Türkçe okunusu kaç kere okunur
Yorumlar