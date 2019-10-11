Ayn El Arab'daki terör hedefleri top atışları ile vuruldu

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde, Suruç'a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı.

Öğleden sonra başlayan ve belirli aralıklarla yapılan top atışları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Hedefler top atışıyla vuruldu

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, bugün sabah saatlerinde, Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlu obüslerle Resulayn ve Tel Abyad'daki terör hedefleri vurulurken, gün içinde de Suruç'a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı.