İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: AB bu şantajı kabul edemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'na Avrupa'dan gelen tepkileri eleştirmiş ve ‘mültecileri geri gönderme’ resti çekmişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den yanıt geldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB’nin Türkiye’nin ‘şantajına’ boyun eğmemesi gerektiğini belirterek operasyonun derhal son bulması gerektiğini söyledi.

"AB bu şantajı kabul edemez"

Gazetecilere açıklama yapan Conte, “AB bu şantajı kabul edemez. Türkiye’nin Suriyeli mültecileri ağırlama çabası, bizim kabul edemeyeceğimiz ve derhal son bulması gereken bir askeri girişim için şantaj unsuruna dönüşemez” dedi.

Harekatla ilgili dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” ifadelerini kullanmıştı.