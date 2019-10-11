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Bulgaristan Başbakanı'ndan bomba açıklama! Ben Erdoğan'ın yanındayım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya gerekirse 3.6 milyon sığınmacı için kapıları açarız uyarısına Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan yanıt geldi.

Başbakan Borisov Facebook hesabından bir video yayınlayarak "Avrupa Erdoğan'ın karşısındayken ben onun yanındaydım" dedi. 

Bulgaristan ve Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduğunu belirten Borisov, şunları söyledi:

Türkiye ile AB arasında gerilim yaşandığında, Erdoğan'a yardım ettim. Avrupa'nın Erdoğan'a karşı olduğu birçok durumda, sadece ben onun yanında yer aldım.

Türkiye-Bulgaristan sınırında durumun sakin olduğunu ve bir tehdit bulunmadığını kaydeden Borisov, Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov görevde olduğu sürece hiçbir şeyden korkmalarına gerek olmadığını belirtti.

Çitlere yığılırsa ateş emri mi vereceğiz?

Borisov, Türkiye'nin AB ile yapılan sığınmacı anlaşmasına uymaya devam etmesini umduğunu kaydederek şöyle devam etti:

Sınırdaki çitlerde 50-100 bin kişi toplanırsa, orada ordu ve polis olsa bile, Karakaçanov'la hangi emri vereceğiz? Ateş etme emri mi? Sığınmacılar çitleri yıkıp ülkeye girerler


Erdoğan : Kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi yollarız demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) gelen tepkileri eleştirmiş, "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" demişti.

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