ABD askerleri ilk kez ortaya çıktı! Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde son durum

SURİYE 'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde son dakika haberler arka arkaya geliyor. TSK birlikleri ilerlemeye devam ederken, çekildiği bildirilen ABD askerleri harekat sonrası ilk kez ortaya çıktı.

Barış Pınarı Operasyonu üçüncü gününde tüm hızıyla devam ediyor. Havadan ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy temizlendi. Operasyonda şimdiye kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın üçüncü gününde 2 şehidimiz, 5 yaralımız var. İşte Suriye operasyonundan gelen son dakika haberler:

ABD askerleri ilk kez görüldü : Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı operasyonun üçüncü gününde ABD askeri unsurları ilk defa Gire Spi’de çatışmaların yaşandığı bölgelerin yakınlarından göründü.







ABD konvoyunun 6 Hummer ve 1 Land Cruiserden oluştuğu öğrenildi. ABD Başkanı Trump, sınır bölgesindeki 50 kişilik ABD gücünün çekildiğini duyurmuştu. Operasyondan önce ABD askerleri Rojava sınırındaki iki gözlem noktasında bulunuyordu.

3 asker şehit 3 yaralı



Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30), Abdulhamit Bilgen (30) Hacı Bedek tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Hulusi Akar rakam verdi

Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti: Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."

Teröristler camilerde gizleniyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından paniğe kapılan teröristlerin, özellikle Tel Abyad bölgesinde TSK ve SMO unsurlarının hassasiyetini bildiği için camilere gizlendiği ve buralardan saldırılar düzenlediği belirlendi. Teröristlerin, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile görüntü alınmaması için bazı noktalarda lastik yakarak, karartma uyguladığı aynı zamanda sıkça yer değiştirip, gizlenmeye çalıştığı bildirildi.

Teröristler yakalandı

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında 3 terörist daha yakalandı.

Obüs atışlarıyla vuruluyor



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn bölgesinden çatışma sesleri duyuldu. Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Mazot ve lastik yakıyorlar



Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü. Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

15 köy teröristlerden temizlendi

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG'den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. TSK ve SMO askerlerinin, ele geçirdiği köyler ile terör örgütünün bazı kritik noktalardaki ikmal yollarını da kestiği belirtildi. Ele geçirilen köylerde teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı, bazı köylerde ise PKK/YPG'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak, kaçtığı ortaya çıktı.