Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali oldu

Norveç'in başkenti Oslo'daki Nobel Komitesi, 2019 Nobel Barış Ödülü'ne Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'nin layık görüldüğünü duyurdu.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, barış ve uluslararası işbirliği konusundaki çabaları ve özellikle komşu Eritre ile olan sınır çatışmasını çözmedeki kararlı inisiyatifi nedeniyle ödüle layık görüldü. 2019 Nobel Barış Ödülü aynı zamanda Etiyopya'da, Afrika'nın doğu ve kuzeydoğu bölgelerindeki barış ve uzlaşma için çabalayan tüm tarafları takdir ediyor" denildi.

Komiteden dikkat çeken açıklama

Ali'nin, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki ile yakın işbirliği yaparak yıllar süren anlaşmazlığı bitirdiğine dikkat çeken Komite, "Etiyopya'da daha yapacak çok iş olsa da, Abiy Ahmed daha iyi bir yaşam ve daha parlak bir gelecek konusunda pek çok vatandaşa umut verecek önemli reformlara imza attı. Uzlaşmayı, dayanışmayı ve sosyal adaleti destekledi. Ödül Komitesi, şimdi Ali'nin çabalarının takdiri hak ettiğini ve teşvik edilmeye ihtiyacı olduğuna inanıyor. Ödülün, Ali'nin barış ve uzlaşma konusundaki çabalarını güçlendireceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali, 900 bin dolar değerindeki ödülünü, 10 Aralık'ta İsveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek bir törenle alacak.

Eritre'yle barış yapmayı vaat etmişti

Abiy Ahmed Ali, işbaşına geldiğinde Eritre'yle barış yapmayı vaat etmişti.

Etiyopya ile Eritre arasındaki sınır anlaşmazlığı Eritre’nin 24 Mayıs 1993'te bağımsızlık ilanı sonrasında başladı.

Etiyopya’nın 1998 yılında Badme bölgesine yaptığı askeri operasyon iki ülke arasında kanlı bir savaşın fitilini ateşledi. 1998'de başlayıp iki yıl süren Etiyopya-Eritre savaşında onbinlerce kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya ve Eritre dostluk ve barış antlaşması imzalamıştı

2000 yılında Cezayir’de imzalanan barış anlaşmasıyla savaş son bulsa da Badme bölgesinin aidiyeti konusunda somut anlaşma olmadı. 2016 yılına kadar yerel ve kısa zamanlı devam eden çatışmalar 2018 yılı ile beraber yerini müzakere ve diplomasi trafiğine bıraktı. İki ülke liderlerinin 20 yıl sonra ilk defa bir araya gelmesi ile başlayan görüşmeler iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin yolunu açtı.

9 Temmuz 2018 tarihinde Eritre'nin başkenti Asmara'da Ertire Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki ile Abiy Ahmet Ali dostluk ve barış antlaşması imzaladı.

