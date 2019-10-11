STK'lardan harekata destek: Bu haklı duruş arkasındayız

Barış Pınarı Harekatı'na STK'lar adına destek açıklaması yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin bu haklı duruşunun arkasındayız. Kimse bizi birbirimize düşman edemez. Terör örgütlerinin hezimete uğrayacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

Fırat'ın doğusundaki YPG'lilere yönelik Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ediyor.

Harekata destek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan STK'lar adına harekata destek açıklaması geldi.

"Kimse bizi birbirimize düşman edemez"

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin bu haklı duruşunun arkasındayız. Kimse bizi birbirimize düşman edemez. Terör örgütlerinin hezimete uğrayacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.