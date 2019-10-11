Tuğba olayı çok başka çıktı! Yatalak annesini dövmüş kardeşi herkesi şok etti

Sosyal medya hesabından Tuğba'nın kardeşi Sedat ile görüştüğünü açıklayan Haluk Levent, şunları söyledi:

-Babası tarafından işkence edilen Tuğba ile ilgili twitleriniz var. İddalar var. İnceleyeceğiz. Kızımızda da hatalar olabilir. Hiç ama hiç bir şey bir babanın kızına o şekilde davranmasını meşru kılmaz kılamaz. Şiddeti “demek ki bir suç işlemiş” e getirmek şiddete onay vermektir!