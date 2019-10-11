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PKK elebaşı Murat Karayılan operasyon için Trump'ı sorumlu tuttu

TÜRKİYE 'nin Suriye operasyonunda 300'dan fazla kayıp veren PKK'da korku ve panik havası hakim. Terör örgütünün aldığı büyük darbe PKK elebaşı Murat Karayılan'ı da çıldırttı. Karayılan olaylardan Trump'ı sorumlu tuttu.

Barış Pınarı Harekatı sonrası tutuşan PKK'nın sözde sorumlularından Murat Karayılan, ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. Türkiye Suriye sınırının güvenliğini sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda kalan alanda güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte bölgeyi PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den temizlemeyi hedefliyor. Bu harekatla birlikte PKK'nın yöneticileri de panik yapmış durumda. Bir yandan Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı'yla kan kaybeden örgüt, Suriye'de de yok olmanın eşiğinde.

Trump'a çatıyorlar

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, terör örgütünün basın kuruluşu ANF'ye konuştu. Karayılan, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak; "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur" dedi.

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