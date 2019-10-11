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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Planı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı! Haberin devamı. Rusya lideri Vladimir Putin'den Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı harekatıyla ilgili açıklama! IŞİD militanları kaçabilir... Haberin devamı.
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Rusya lideri Vladimir Putin'den şaşırtacak Suriye operasyonu açıklaması

Rusya lideri Vladimir Putin'den Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı harekatıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Putin'in IŞİD'le ilgili verdiği mesaj dikkat çekti.

Putin, "Suriye'nin kuzeyinde IŞİD militanlarının bir araya toplanmış olduğu bölgeler bulunuyor. Şimdiye dek onların gardiyanlığını Kürt askeri oluşumlar yapıyordu. Şimdiyse Türk ordusu bu bölgeye giriyor, Kürtler söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde onlar da (IŞİD'ciler) kaçabilir" dedi. 

Türk ordusunun bu durumu çabucak kontrolü altına alıp alamayacağından emin değilim

Putin Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'daki bir toplantı kapsamında açıklamalarını yapan Rusya Devlet Başkanı, Rus istihbaratına göre Barış Pınarı Harekatı'nın odağında olan söz konusu bölgelerde, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinin vatandaşları da dahil olmak üzere binlerce militan bulunduğunu belirtti.

İstihbarat servislerimizin kaynaklarını seferber etmemiz gerekiyor

Putin, "(IŞİD'cilerin tutuldukları hapishanelerden ve kamplardan kaçması ihtimali ile) ortaya çıkmış olan bu yeni tehdidi bastırmak için istihbarat servislerimizin kaynaklarını seferber etmemiz gerekiyor" vurgusunu yaptı.

IŞİD militanları kaçabilir

Putin, "Türkiye'nin Suriye'deki harekatı neticesinde esir alınmış olan IŞİD militanları kaçabilir, Ankara'nın bu durumu kontrolü altına alıp alamayacağı konusunda emin değilim" dedi.

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