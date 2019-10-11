Sivil şehitlere veda! Anne kucağından tabuta kısa bir yaşam

SURİYE tarafından terör örgütü YPG'nin düzenlediği saldırılarda şehit olan biri bebek iki kişi için tören düzenlendi.

Şanlıurfa'da teröristlerin roket ve havanlı saldırısında şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı maliye memuru Cihan Güneş için tören düzenlendi.

Tabutları yan yana konuldu

Muhammed bebek ve Güneş'in Türk bayrağına sarılı naaşları Şanlıurfa Valiliği'nin önündeki alana getirildi. Sivil şehitlerin tabutları yan yana konularak dualar edildi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve her iki aileden de çok sayıda kişi katıldı.