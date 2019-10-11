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Denizlispor'da Bülent Uygun sesleri

İhlas Haber Ajansı

Yücel İldiz ile geçtiğimiz günlerde yolları ayıran Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun ile görüşüyor.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor 5 hafta boyunca 3 puan alamayınca geçtiğimiz salı günü Teknik Direktör İldiz’in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Ardından teknik adam arayışına başlayan yeşil-siyahlı ekibinin ilk etapta Bülent Uygun, Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas ile görüştüğü öğrenildi.

Kulüp yöneticilerinden alınan bilgide, teknik direktörlük görevi verilecek ismin bir kaç gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

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