Denizlispor'da Bülent Uygun sesleri

Yücel İldiz ile geçtiğimiz günlerde yolları ayıran Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun ile görüşüyor.
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor 5 hafta boyunca 3 puan alamayınca geçtiğimiz salı günü Teknik Direktör İldiz’in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Ardından teknik adam arayışına başlayan yeşil-siyahlı ekibinin ilk etapta Bülent Uygun, Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas ile görüştüğü öğrenildi.
Kulüp yöneticilerinden alınan bilgide, teknik direktörlük görevi verilecek ismin bir kaç gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.