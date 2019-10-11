Ertuğrul Kürkçü'nün hainliğine bakın Türkiye'ye işgalci dedi

TÜRKİYE 'nin Suriye operasyonu 3. gününde devam ederken terör örgütü YPG'ye darbe üstüne darbe vuruldu. Bu durumdan rahatsız olan HDP'liler dünya televizyonlarında Türkiye'yi karalamaya başladı. Bunun en son örneği Ertuğrul Kürkçü oldu.

Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkilere rağmen Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik askeri harekat başlattı. YPG'li teröristlerin tek tek etkisiz hale getiriliyor olması, HDP'yi rahatsız etti.

Türkiye'yi Amerika'ya şikayet etti

Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için ekranlara çıkmaya başlayan HDP'lilerden biri, Ertuğrul Kürkçü oldu.Kürkçü, Belçika'dan Amerika'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak Türkiye'nin Suriye'yi işgal ettiğini söyledi. Yalan üzerine yalan söyleyen HDP'li Kürkçü, Türkiye'nin sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini dile getirdi.