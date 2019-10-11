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Abdurrahman Dilipak'tan tartışılacak 'Barış Pınarı Harekatı' yazısı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Kazanmak istiyorsak önce 'içimizdeki beyinsizlerden' yakamızı kurtarmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Dilipak, bugünkü yazısında Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na değindi. 

"Bu tür bir mücadele sadece güç ve silahla kazanılmaz." diyen Dilipak "Onlar mutlaka gerekli. Sadece akılla da kazanılmaz. Haklı olacaksınız. Niyetiniz halis olacak." diye yazdı. 

Dilipak, yazısında şu ifadeleri kullandı:

PKK imiş, DAEŞ’miş, Veliahd prensmiş, Netanyahu, Trump, Rothschild, FED’miş, LIBOR’muş, Kushner’miş, Dahlanmış, geçin bunları, hepsi bu planın efendisi Luciferin çocukları! Ve içimizde bunların işbirlikçileri de var. Eğer gerçekten bu savaşı kazanmak istiyorsak ve daha da önemlisi, Allah’ın gazabından kurtulmak istiyorsak...

Önce bu 'içimizdeki beyinsizlerden yakamızı kurtarmamız gerek.

Zalimlere yardım eder, onlarla birlik olur, anların adamlarına makam-mevki verir, onlara hazinenin anahtarını teslim eder, onların planlarına destek verirseniz, haberiniz olsun, ateş size de dokunur. Allah o zalimleri başınıza musallat eder.

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