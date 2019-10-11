Hastane bahçesinde akıl almaz kavga: Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta Devlet hastanesi bahçesinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi bahçesinde saat 22.00 sıralarında meydana 2 grup arasında iddialara göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma silahlı kavgaya döndü

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Art arda silah sesleri ile çevredekilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı olayda, 4 kişi tabanca ile çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar olayın ardından sağlık görevlileri tarafından aynı hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Yakup Endiz (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alındılar

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.