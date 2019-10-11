SON DAKİKA
Suriye'de Barış Pınarı Harekatında Azez'deki TSK üssüne saldırı düzenlendi saldırıda 5 asker yaralandı İşte Operasyonda son durum Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Dünya basınından Barış Pınarı yalanları pes artık

TÜRKİYE 'nin Suriye'ye düzenlediği operasyon dünya basınının da yakın takibinde...CNN ve diğer birçok uluslararası basın kuruluşundan sonra Al Jazeera da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yalan haber servis etti.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm dünya basınının ana gündem maddesi oldu.

Katar merkezli Al Jazeera da, Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin harekatı desteklemesine rağmen, harekatla alakalı manipüle edici ve yalan haber yayımladı.

Kürt kuvvetlerine karşı

Al Jazeera, Türkiye, 'Kürt kuvvetlerine karşı şiddetli saldırılarını hızlandırdı' başlığıyla yayımladığı haberinde Türkiye'nin yaptığı bombardımanların sivil gözetmeksizin yapıldığını ima etti.

Manipüle ediyorlar

Türkiye'nin kürtleri hedeflediği ima edilen haberde, Türkiye'nin direkt olarak Tel Abyad'ı bombaladığını belirterek sivil yerleşimlerin gözardı edildiği ve 9 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.Öte yandan ise YPG'nin Akçakale'ye yaptığı havan atışlarının ise kendilerini savunmak amaçlı olduğu ve bu atışların boş sokaklara denk geldiği söylendi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Selahattin Demirtaş'ın terörist abisi Nurettin Demirtaş'tan Türkiye'ye tehdit!
Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Maaş problemi bile çözüldü
Merkez Bankası'ndan flaş Reeskont iskonto ve avans faizleri adımı
Trump'a bak sen! YPG ve Türkiye arasında "ara buluculuk" peşinde
Eljif Elmas şov yaptı! İşte EURO 2020 Elemeleri'nde bol gollü gece
Barış Pınarı Harekatı'nda kaç asker şehit oldu kaç asker yaralı?
ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar'dan şehit er için duygulandıran başsağlığı mesajı
Cuma mesajları resimsiz kısa cuma sözleri 11 Ekim yeni
Mevlüt Erdinç: Yedek kalmak için gelmedim
"Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara 11 gözaltı
Türkiye Arnavutluk maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda
Norm Ender 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımıyla Twitter'da TT oldu
Yorumlar