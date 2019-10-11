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Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Maaş problemi bile çözüldü

İngiliz medyası, Fenerbahçe'nin Mesut Özil için Arsenal'le görüşmelerin başladığını yazdı. Haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut'un maaşının bir bölümünü Arsenal, bir bölümünü de Fenerbahçe üstlenecek.

The Sun ve Mirror gazetesi Fenerbahçe için Mesut Özil iddiasını gündeme taşıdı. Habere göre, Arsenal'de forma şansı bulamayan hatta pek çok maçta kadroya alınmayan Türk asıllı Alman yıldızın, Fenerbahçe'yle görüşmeler yaptığını ve ara transfer döneminde anlaşma olasılığının yüksek olduğu bildirildi.

Ortak maaş çözümü
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli hem Mesut Özil hem de Arsenal'le transferin gerçekleşmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Gazeteye göre haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut'un maaşının bir bölümünü Arsenal, bir bölümünü de Fenerbahçe üstlenecek.

Kiralık sözleşmesi 1.5 yıllık
Oyuncunun kiralık sözleşmesi 1.5 yıllık olacak ve 2021'de Arsenal'le biten mukavelesinin ardından serbest kalacak.

Hocası onay verecek
Mirror da Unai Emery'nin Mesut Özil'in tutumundan rahatsız olduğunu ve Fenerbahçe'ye gidişine onay vereceğini duyurdu.

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