Marmara Denizi'nde deprem İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’da da hissedildi.

Marmara Denizi Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisinden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.1 olarak duyurdu.

3 üzeri 2 deprem daha

Yalova'da 20:04'te 3.0, 20.09'da da 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha ölçüldü.