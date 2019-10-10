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MSB: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine attığı havan mermisiyle 1’i bebek 2 masum sivilin şehit olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle 1’i bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir, bebek katili PYD/YPG. Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

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