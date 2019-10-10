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Trump'tan yeni tehdit: 3 seçenek var

ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DAEŞ 'hilafetini' yüzde yüz yendiklerini belirterek, "Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgelerde artık askerimiz yok. Biz işimizi mükemmel bir şekilde yaptık" ifadelerini kullandı.

Trump, "Şimdi Türkiye, Kürtlere saldırıyor, bu ikili 200 yıldır birbiriyle savaşıyor. Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" görüşünü paylaştı.

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