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Eşine saldırırken araya giren arkadaşını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı

ANKARA ’da eşine saldırmak üzere olduğu iddia edilen şahıs, araya girmek isteyen arkadaşını bıçakladı. Şahıs, jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sincan ilçesinde Mehmet A., boşanmak üzere olduğu ve hakkında koruma tedbir kararı bulunan eşi Seher A.’nın evine gitti. İddiaya göre içeri giremeyen Mehmet A., kapıyı yumrukladı. Seher A. bu nedenle evinden çıkarak çalıştığı iş yerine sığındı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Mehmet A.’yı, Seher A.’nın çalıştığı iş yerinin yakınında bulunan bir noktada yakaladı. Jandarma ekiplerinin yaptığı üst araması sırasında cebinden bıçak çıkaran Mehmet A., elindeki bıçakla önce jandarma ekiplerine daha sonra da eşine saldırdı. Mehmet A., bu sırada araya girmek isteyen arkadaşı Polat S.’yi ise elinden bıçakladı.

Vurularak etkisiz hale getirildi
Jandarma ekiplerinin “dur” ikazlarına ve uyarı ateşine aldırış etmeyen Mehmet A., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Mehmet A. hastaneye sevk edilirken, suç aleti bıçağa da el konuldu. Öte yandan, Mehmet A. ve Polat S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Seher A.’nın ise dişinin kırıldığı öğrenildi.

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