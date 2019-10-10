Ebu Hanzala hakim karşısına çıktı

'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek' iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemenin dosyası arasında birleştirme uyuşmazlığı çıktığından, bu uyuşmazlığın çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İSTANBUL Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Halis Bayancuk ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan görülen dava dosyası ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' dava dosyası arasında irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verildiğini hatırlattı. Söz verilen Halis Bayancuk dosyalarının birleştirilmesini talep ettiklerini belirterek, "Uzun süredir hakkımda davalar olmasına rağmen ben adresimi hiç değiştirmedim. Dosyalar birleştirilirse daha ayrıntılı savunma yapacağım" dedi. Söz alan avukatlar da dosyaların birleştirilmesini talep ederek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Dosya Yargıtaya gönderildi

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi arasında 'birleştirme uyuşmazlığı' çıktığını belirten mahkeme heyeti, birleştirme uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verdi. Sanık Halis Bayancuk'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı Ocak ayına erteledi.

Davanın geçmişi

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 'El Kaide silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yargılanan Halis Bayancuk, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde de 'DEAŞ silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yargılanıyordu. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesine karar vererek dosyayı Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Halis Bayancuk yargılandığı her iki mahkemedeki davalar daha önce çeşitli nedenlerle bozularak mahkemelerine iade edilmişti.

Bayancuk'a destek için adliye önünde toplantılar

Öte yandan Bayancuk'a destek olmak isteyen bir grup da adliyenin karşısındaki alanda toplandı. Polis adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Grup daha sonra sessizce dağıldı.