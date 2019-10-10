HABER /  GÜNCEL

İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan dev ekrandaki askeri sevkiyat sırasında çekilen Türk bayraklı fotoğrafın üzerine, "Fırat'ın doğusunu barış pınarlarıyla sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun. Sefer bizim zafer Allah'ındır." mesajı yazıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
Akçakale ve Nusaybin'den acı haber geldi! Ölü ve 70'ten fazla yaralı var
İstanbul İzmir ve Ankara'da Barış Pınarı Harekatı soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya rest: 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz
Harekat için 'istila' diyen Netanyahu'dan skandal açıklamalar
Donald Trump'tan Türkiye'ye yeni tehdit! Türkiye kurallara göre oynamazsa...
ÖNCEKİ HABERLER
MSB: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Kırıkkale'de hastane yemeğinde kertenkele iddiasına inceleme
Beşiktaş'ta başkanlık adayları belli oldu! O isim aday olamadı
Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu
İstanbul'da trafiğini altına üstüne getiren çift yakalandı
Rafet El Roman'ı da kandırdılar! Buluştuğu kadın kim çıktı
Yorumlar