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Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar öldürülen terörist sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusu için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Erdoğan "Harekat başladığından beri 109 terörist öldürüldü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Suriye'nin kuzeyinde ülkemize tehdit unsuru oluşturan terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

109 terörist öldürüldü

Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar öldürülen terörist sayısını açıkladı. Erdoğan, 'harekatta şimdiye kadar 109 teröristin öldürüldü' dedi. 

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