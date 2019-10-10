Son dakika Suriye'deki harekatta yeni gelişme! ÖSO Fırat Nehri'nin doğusuna girdi
Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeydoğusunda terör örgütlerine karşı icra etttiği Barış Pınarı Harekatı'nda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Suriye Milli Ordusu (ÖSO) Barış Pınarı Harekatı'nda destek için Fırat Nehri'nin doğusuna girdi.
Yurtiçinde ve sınırdışında terör örgütleri ile amansız bir mücadele içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor.
ÖSO Fırat'ın doğusuna girdi
Öte yandan Suriye'deki harekatta bir son dakika gelişmesi yaşandı. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.
Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara giriş yaptı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata katılan SMO mensupları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden hareket etti.
Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.