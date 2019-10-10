Son dakika Suriye'deki harekatta yeni gelişme! ÖSO Fırat Nehri'nin doğusuna girdi

Yurtiçinde ve sınırdışında terör örgütleri ile amansız bir mücadele içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor.