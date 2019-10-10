POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Değişim hayatın bir gerçeğidir. Buradan milletimizin her bir ferdine AK Parti'de görev almak isteyenleri davet ediyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen herkese tüm kapılar açıktır. Bu parti milletin partisidir.

Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir

Ülkemizin yükselişini durdurmak için sahnelenen her senaryonun amacı; Türkiye’yi yeniden kendi içine kapatmak, enerjisini ve zamanını boşa harcatacak işlerle uğraştırmaktı.

Biz işte bu tuzağa düşmeyerek asıl hedeflerimizden asla şaşmadık.

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