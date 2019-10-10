HABER /  GÜNCEL

Abdullah Ağar canlı yayında keskin nişancıların hedefi oldu

İnternet Haber

ŞANLIURFA 'nın Akçakale ilçesine 2 havan mermisi atıldı. Harekatı sınırın sıfır noktasında takip eden Habertürk TV, canlı yayında olduğu sırada keskin nişancı atışı yapıldı. O anlarda terör Uzmanı Abdullah Ağar ve yanındakiler gerilimli anlar yaşadı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yayın yapan Haber Türk TV canlı yayınında sıkıntılı anlar yaşandı. 

Keskin nişancı atışı saniye saniye kaydedildi

Habertürk TV, canlı yayında olduğu sırada keskin nişancı atışı yapıldı ve bu anlar saniye saniye kaydedildi. Birkaç saniye arayla 2 el tüfek sesi duyuldu. Daha sonra programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy, yayına ara vermeleri gerektiğini belirtti. 

Keskin nişancı atışı başladığı için yayını kestik

Abdullah Ağar, Habertürk’te canlı yayın programına katılmak için hazırlık yaptığı sırada program yapılacak yere keskin nişancı atışı başladığı için yayını kestiklerini açıkladı.


Vatandaşlara anons yapılıyor: Sınıra yaklaşmayın!

Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

İlgili Haberler
HDP'den sert operasyon açıklaması: Türkiye’yi yıkıma sürükLüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya operasyon resti! İşgal derseniz... Fırat'ın doğusundaki operasyonda Koral görev yaptı! Teröristleri kör ediyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sınırda yaşayan vatandaşlar harekata Türk bayrakları ve dualarla destek verdiler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP twitine Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'tan okkalı SİHA cevabı
Levent Gültekin'in HDP paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Ahmet Davutoğlu'ndan Suriye'deki savaşla ilgili herkesi şaşkına uğratan sözler
CHP'den MYK toplantısı sonrası kritik açıklamalar: Suriye devletiyle ilişkiye geçilmeli
Suriye Barış Pınarı harekatında son durum işte yaşanan sıcak gelişmeler
Beşiktaş'ta başkan adayları belli oldu! İşte 3 ismi bekleyen korkunç tablo
ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pınarı Harekatı'na Yahudilerden destek!
Arpacık hastalık belirtisi olabilir mi arpacık tedavisi nasıl yapılır?
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı'na bir ülke daha destek verdi
Emekli olunca ne kadar maaş alırım yeni hesaplama robotu
Hazal Kaya'nın yeni hamilelik pozu heyecanlandırdı geri sayıma başladı
Yorumlar 8 yorum