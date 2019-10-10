Abdullah Ağar canlı yayında keskin nişancıların hedefi oldu

ŞANLIURFA 'nın Akçakale ilçesine 2 havan mermisi atıldı. Harekatı sınırın sıfır noktasında takip eden Habertürk TV, canlı yayında olduğu sırada keskin nişancı atışı yapıldı. O anlarda terör Uzmanı Abdullah Ağar ve yanındakiler gerilimli anlar yaşadı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yayın yapan Haber Türk TV canlı yayınında sıkıntılı anlar yaşandı.

Keskin nişancı atışı saniye saniye kaydedildi

Habertürk TV, canlı yayında olduğu sırada keskin nişancı atışı yapıldı ve bu anlar saniye saniye kaydedildi. Birkaç saniye arayla 2 el tüfek sesi duyuldu. Daha sonra programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy, yayına ara vermeleri gerektiğini belirtti.

Keskin nişancı atışı başladığı için yayını kestik



Abdullah Ağar, Habertürk’te canlı yayın programına katılmak için hazırlık yaptığı sırada program yapılacak yere keskin nişancı atışı başladığı için yayını kestiklerini açıkladı.

Habertürk’te canlı Yayın yaptığımız yere keskin nişancı atışı başladığı İçin yayını kestik.

Akçakale’ye şu ana kadar 7-8 üst Açı Grubu (havan vb) mermi düştü. — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) October 10, 201



Vatandaşlara anons yapılıyor: Sınıra yaklaşmayın!

Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.